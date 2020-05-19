На Київщині виявили порушення на 16-ти агропродовольчих ринках

У Київській області з 1 по 19 травня були виявлені порушення на 16-ти агропродовольчих ринках.

Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За період з 1 травня по сьогодні були виявлені порушення на 16-ти агропродовольчих ринках. Відповідно надано 16 приписів, складено один протокол про порушення протиепідемічних вимог, направлено 9 інформаційних листів в органи місцевої влади та 3 до Національної поліції", - сказав Володін.

За його словами, з певними обмеженнями вже запрацювали 54 з 77 ринків. "Жодного ринку ще не відкрито в Обухівському, Іванківському, та Вижгородському районах та частина ринків у Фастівському, Яготинському, Баришівському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Бородянському і Макарівському районах", - зазначив він.

Також поки під забороною ярмарки.

Володін додав, що у Київській області зареєстровано всього 4 непродовольчі ринки. Решта ринків - змішаного типу.