Експерт каже, що "карантинного" стрибка цін на продукти не сталося

Хоча зростання цін на продукти харчування у квітні 2020 року стало найбільшим із червня 2017 року, воно все ж не настільки істотне, як можна було очікувати.

Так прокоментував дані Держстату щодо зміни споживчих цін на товари та послуги за січень-квітень 2020 року директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, повідомляє пресслужба ІАЕ.

"Споживчі ціни на продукти харчування в Україні у квітні 2020 року зросли проти березня на 2,2%. І хоча цей показник перевищує рівень квітня останніх трьох років, який становив 1,2-1,5 %, він є меншим за відповідний показник 2014-2015 років у 4,0-4,3%. У березні зростання зазначених цін проти лютого становило 0,4%. Відносно невисокий рівень зростання цін свідчить, що в період дії карантинних заходів, запроваджених в Україні з 12 березня 2020 року, цілком можливого зростання споживчих цін на продукти харчування не відбулося", - вважає Лупенко.

Читайте також: Уряд регулюватиме ціни на продукти та медтовари під час карантину

Як він зазначив, зазвичай у період обмежень та невизначеності населення намагається збільшити запаси товарів першої необхідності, передусім продуктів харчування, що часто призводить до різкого збільшення попиту на них, перебоїв у постачанні та зростання цін на такі товари. Саме така ситуація спостерігалася нещодавно гречаною крупою, нагадав науковець. Разом з тим у березні-квітні 2020 року масштабного ажіотажного попиту та суттєвого зростання роздрібних цін на продукти харчування не відбулося.

На думку Лупенка, частково це можна пояснити зменшенням купівельної спроможності громадян внаслідок обмежень для підприємницької діяльності та пересування. Однак продукти харчування ніколи не належали до витрат, на яких громадяни економлять.

Читайте також: Як змінилися ціни на продукти в Україні

Експерт зауважив, що найбільше серед продуктів харчування у квітні зросли ціни на фрукти (+12,8 %), що можна пояснити сезонним фактором та тимчасовим закриттям оптово-роздрібних продовольчих ринків, а також на яйця (+9,4 %), які останнім часом постійно дешевшали: у березні - на 12,3 %, у лютому - на 17,6%. Однак ці товари не належать до категорії тих, якими запасаються надовго.

За словами науковця, натомість ціни на продукти харчування, якими громадяни запасаються в першу чергу, у квітні зросли значно менше. Макаронні вироби подорожчали на 1,9%, м’ясо і м’ясопродукти – на 0,9%, олія соняшникова – на 0,3%, а ціни на масло не зросли зовсім.

Винятком є лише цукор, додав Лупенко. Ціни на нього зросли на 2,9% у березні і на 4,8% - у квітні.

Водночас, зростання цін на продукти харчування у квітні стало найбільшим з червня 2017 року, коли цей показник склав 3,4%. А порівняно з квітнем 2019 року споживчі ціни на продукти харчування збільшилися на 2,5%. Така динаміка вимагає від уряду продовження стримувальних заходів з тим, аби інфляція залишилася в межах, врахованих у Державному бюджеті України на 2020 рік, підсумував Лупенко.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня 2020 року уряд уточнив макропрогноз на 2020 рік, зокрема, переглянув прогноз ВВП. Як заявляли у Мінекономіки, наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи.

Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%, запевняють у міністерстві.