Держстат порахував інфляцію у квітні – як змінилися ціни

У квітні 2020 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,8% порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Інфляція на споживчому ринку у квітні 2020 р. порівняно із березнем 2020 р. становила 0,8%, з початку року – 1,5%", - йдеться у повідомленні.

При цьому базова інфляція у квітні 2020 року порівняно із попереднім місяцем становила 0,4%, з початку року – 1,4%.

Зазначається, що на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні зросли на 2,1%. Найбільше (на 18,0% та 12,8%) подорожчали гречані крупи і фрукти. На 9,4–1,1% зросли ціни на яйця, цукор, овочі, свинину, рис, яловичину, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 2,6% та 1,3% подешевшали м’ясо птиці та сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,2% відбулося в основному за рахунок здешевлення природного газу на 11,9% і гарячої води, опалення на 5,3%, констатують у Держстаті.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,1% насамперед зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції на 2,9%.

Статистичне відомство зафіксувало також зниження на 1,3% цін на транспорт, переважно внаслідок здешевлення палива і мастил на 9,0%. Водночас на 3,4% подорожчали автомобілі.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року зросли на 1% порівняно з березнем; з початку року - на 3,4%.