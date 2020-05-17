Як змінилися ціни на продукти в Україні

В Україні за останній тиждень подешевшала курятина на 3%, проте яйця І категорії і свинина подорожчали на 2% та 1% відповідно.

Про це йдеться в інфографіці від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яку опублікував заступник міністра Тарас Висоцький у Facebook.

Також зазначається, що в Україна на 1% подорожчала гречана крупа. Крім того, повідомляється, що здешевшали масло вершкове і цукор на 1%.

За даними Мінекономіки, станом на 15 травня, порівняно з середніми цінами за минулий тиждень, залишилися на тому ж рівні ціни на пшеничний хліб, пшеничне борошно, олію соняшникову, молоко.