З 18 травня Кабмін регулюватиме ціни на соціальні продукти та протиепідемічні товари

Уряд із понеділка, 18 травня, запроваджує на період дії карантину державне регулювання цін на товари, які мають соціальне значення, та на товари протиепідемічного призначення.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Кабінет міністрів України прийняв постанову від 22.04.2020 №341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», якою тимчасово запроваджується державне регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до пункту 3 постанови, вона набирає чинності через десять днів з дня її опублікування і діє до закінчення карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 №211.

Постанову було опубліковано 8 травня 2020 року у газеті «Урядовий кур’єр», а отже, 18 травня вона набирає чинності, пояснили у відомстві.

Держпродспоживслужба повідомила, що постановою затверджено вичерпні переліки соціально значущих товарів і товарів протиепідемічного призначення, зміна цін на які підлягатиме декларуванню.

За інформацією пресслужби, з моменту набрання чинності цим документом продавці зобов'язані декларувати зростання ціни на 5% і більше.

У разі підвищення цін на 5% і більше, але менше як 10%, ‑ застосування роздрібної ціни можливе не раніше, ніж через три дні, без урахування дня декларування.

Якщо ціни підвищують на 10-15%, застосування ціни можливе не раніше, ніж через 14 днів після попереднього декларування ціни.

За необхідності підвищення цін на 15% і більше нові ціни можна застосовувати щонайменше після 30 днів з останнього декларування.

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Як повідомляв Укрінформ, з 15 квітня на період надзвичайної ситуації в Україні уряд запровадив державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Під державне регулювання підпадають такі продукти: гречка, цукор, борошно пшеничне, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло та вода.

Із 12 березня в Україні на карантин закрили навчальні й торговельний заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частину обмежень знято.