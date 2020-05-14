Наступний етап пом'якшення карантину - 22 травня: що відкриють

Наступний етап по'мякшення карантину - 22 травня: відкриють громадський транспорт, дошкільні навчальні заклади, готелі, дадуть дозвіл на проведення ЗНО, спортивних змагань.

Про це на брифінгу 14 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступний етап буде 22 травня. Перший був 11 травня. Всі етапи ми розраховували, виходячи з 10 днів. Це той термін, за який ми в змозі на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до другого етапу. Якщо казати про пом’якшення, які саме ми плануємо з 22 травня, виходячи з сьогоднішньої ситуації — дозвіл на проведення спортивних змагань, але без глядачів, це відкриття готелів, окрім хостелів, але без функціювання ресторанів та спортивних залів. Це ЗНО, тобто ми даємо дозвіл, також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт та дошкільні навчальні заклади", - сказав Степанов.

Він додав, що це буде визначено у постанові уряду, всі ці заходи можливі лише при дотриманні протиепідемічних закладів — масочного режиму, соціальної дистанції тощо.

"Під кожні ці події - або спортивні змагання, або громадський транспорт - у нас будуть чіткі критерії, як саме користуватися транспортом або як проводити ці змагання. І ми будемо вимагати дотримання саме цих правил, бо мова йде про здоров'я та житя українців", - сказав Степанов.

Він поінформував, що загалом передбачено 4 етапи виходу з карантину, кожен з яких буде затверджуватится на основі аналізу ситуації і за конкретними критеріями.

"Які критерії ми заклали в кожен етап виходу. У нас є кількість випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показник інцидентності, тобто при переході на кожен етап цей показник має відповідати певному критерію. Це завантаження ліжок (пацієнтами - ред.) з COVID-19, воно повинно бути не більше 50%. Кількість тестувань ПЛР і ІФА-тестувань, які ми додаємо, на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. І кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів, або R-показник, який має бути на рівні 0,9-1", - сказав Степанов

Він додав, що всі ці етапи будуть запроваджуватися по формі так званого адаптивного карантину, оскільки в різних регіонах різна ситуація, і відповідно, різні показники.

"Тобто ці етапи будуть затвреджені на національному рівні, а вже пом’якшення буде відбуватится в тому числі і на рівні конкретної області", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня в Україні вперше з моменту фіксації захворювання COVID-19 кількість людей, які за добу одужали, більша, ніж тих, що захворіли на COVID-19 - 427 проти 422. Загалом в Україні станом на 14 травня підтверджено 16 847 випадків COVID-19, одужали 4 143 людини, летальних випадків 456.