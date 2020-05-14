Київ може запускати метро, якщо правильно виходитиме з карантину - Степанов

Якщо Київ буде відповідати критеріям виходу з карантину, то робота метро та громадського транспорту може поновитися.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нами буде надано конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які буде затверджено постановою уряду. Там будуть всі без виключення критерії, а також за яких умов може відкриватися в тому числі міський транспорт і метро. Якщо місто Київ буде відповідати цим критеріям, то ми не бачимо в цьому проблеми. Але тільки якщо буде відповідати критеріям", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що ці критерії розроблені фахівцями МОЗ, а цими фахівцями є епідеміологи та вірусологи, ті люди, які розуміють, як саме потрібно виходити з карантину.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.