Кабмін дозволив експорт спирту з 15 травня

Уряд скоротив термін тимчасового обмеження на експорт етилового спирту і дозволив його експортувати з 15 травня.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

"13 травня рішенням уряду прийнято зміни до постанови КМУ № 1109, якими дозволено експортувати спирт етиловий з 15 травня, а не з 1 червня, як було встановлено раніше", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалене на основі того, що підприємства спиртової галузі спроможні забезпечити виробництво спирту в необхідних для України обсягах, додали у міністерстві.

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Окрім того, таке рішення дає можливість ДП "Укрспирт" виробляти дезінфекційні засоби зі спирту етилового за спрощеною процедурою, тимчасово встановленою Податковим кодексом України на період дії карантину.

Як повідомлялося, 23 березня уряд тимчасово обмежив експорт спирту з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

За даними Держстату за січень-лютий 2020 року експорт спирту етилового склав 1,1 млн літрів.