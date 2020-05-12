Три українських летовища потрапили до переліку ризикових для виконання польотів

Дві області України та аеропорти, розташовані в них, потрапили до переліку ризикових для виконання польотів європейськими авіакомпаніями у зв’язку з поширенням COVID-19.

Про це йдеться у переліку, складеному Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA).

EASA повідомляє, що в нашій країні є 2 регіони з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції — це Київська та Чернівецька області. Усі аеропорти, розташовані тут, знаходяться в зоні ризику. Це аеропорт "Бориспіль", аеропорт Київ ім. Сікорського ("Жуляни"), а також аеропорт "Чернівці".

Слід наголосити, що перші два — це найбільші аеропорти України.

Оновлений перелік набере чинності з 14 травня 2020 року. Варто підкреслити, що наша країна вперше з’явилася у цьому списку, який публікується з початку року.