У Криклія нагадують - міжнародні авіарейси без рішення Кабміну неможливі

Перетинати кордон через пункти пропуску в аеропортах України громадяни зможуть після відповідного рішення Кабінету міністрів України.

Про це в коментарі для Укрінформу повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

"На сьогодні пункти пропуску через державний корlон для пасажирських перевезень закриті на підставі рішення уряду, для того, щоб пункти пропуску працювали, і відповідно, громадяни могли перетнути державний кордон у аеропорту, необхідно рішення уряду", - наголосили в Мінінфраструктури.

У пресслужбі зазначили, що у графіку відновлення пасажирських сполучень, розроблених міністерством інфраструктури, відновлення регулярних авіаперевезень передбачене пізніше 22 травня.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія Wizz Air почала продаж квитків на 24 травня з Харкова до польського Вроцлава, хоча питання відновлення пасажирських авіарейсів в Україні ще не вирішено.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.