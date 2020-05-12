Авіакомпанії вводять людей в оману анонсами польотів на травень-червень - Мінінфраструктури

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться.

Про це повідомила hromadske прессекретарка Міністерства інфраструктури Оксана Герасимова

Зазначається, що те, що деякі авіакомпанії відкрили продаж квитків на свої рейси, не означає, що Україна може найближчим часом відновити авіасполучення з іншими країнами, адже усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України.

«Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа», — зазначила Герасимова.

За її словами, дії авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів.

«Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації», — пояснила вона.

У Мінінфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду.

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У міністерстві також нагадали, що наразі ЄС повідомив про те, що до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Як повідомляв Укрінформ, на сайтах авіакомпаній Wizz Аir, Lufthansa і Czech Airlines оприлюдено інформацію про поновлення рейсів з України з кінця травня — початку червня.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.