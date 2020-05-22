Кличко закликає власників спортзалів не відкривати "по-тихому" басейни та сауни
Про це мер сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Усі рішення про послаблення обмежень ми приймаємо спираючись на рекомендації фахівців, зокрема, вірусологів та епідеміологів", - сказав Кличко.
Він зазначив, що на черговому етапі послаблень планують відкрити пляжі. На думку фахівців, ультрафіолет та морська вода нейтралізують вірус, у річках – проточна вода.
За словами мера, вологі зони в спортзалах - басейни, сауни, джакузі - є місцем ризику.
"Там на невеликій площі, в закритому просторі, контактує чимала кількість людей і в нинішній епідеміологічній ситуації високі шанси інфікування", - наголосив він.
"Тому я закликаю киян свідомо ставитися до цієї інформації та закликаю власників і керівників спортивних залів та фітнес-центрів не порушувати правил - не відкривати "по-тихому" басейни та сауни", - зазначив Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 людей, померла одна людина. На сьогодні в столиці вже 2522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Фото: kiev.klichko.org