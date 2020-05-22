Кличко закликає власників спортзалів не відкривати "по-тихому" басейни та сауни

Київський міський голова Віталій Кличко закликав власників і керівників спортивних залів та фітнес-центрів не порушувати правил та не відкривати басейни та сауни.

Про це мер сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі рішення про послаблення обмежень ми приймаємо спираючись на рекомендації фахівців, зокрема, вірусологів та епідеміологів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на черговому етапі послаблень планують відкрити пляжі. На думку фахівців, ультрафіолет та морська вода нейтралізують вірус, у річках – проточна вода.

За словами мера, вологі зони в спортзалах - басейни, сауни, джакузі - є місцем ризику.

"Там на невеликій площі, в закритому просторі, контактує чимала кількість людей і в нинішній епідеміологічній ситуації високі шанси інфікування", - наголосив він.

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"Тому я закликаю киян свідомо ставитися до цієї інформації та закликаю власників і керівників спортивних залів та фітнес-центрів не порушувати правил - не відкривати "по-тихому" басейни та сауни", - зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 людей, померла одна людина. На сьогодні в столиці вже 2522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Фото: kiev.klichko.org