У Житомирі на карантин закривають гуртожиток

У Житомирі на карантин закривають гуртожиток

Коронавірус
Укрінформ
У Житомирі на карантин закриють гуртожиток на проспекті Миру, 12, де виявили трьох хворих на коронавірус.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Гуртожиток закривають. Там виявили 3 особи, в яких підтвердився коронавірус. Зараз перевіряються їх контакти», - зазначила Остапченко.

За її словами, всі люди ізольовані й попереджені, що вони можуть бути потенційно небезпечними.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 448 випадків коронавірусу, з яких 31 пацієнт одужав, а 11 померло.

Найбільша кількість хворих у Житомирі (152), Коростені (97) та Бердичеві (88).

Станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

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