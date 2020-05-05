У Житомирі на карантин закривають гуртожиток

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Гуртожиток закривають. Там виявили 3 особи, в яких підтвердився коронавірус. Зараз перевіряються їх контакти», - зазначила Остапченко.

За її словами, всі люди ізольовані й попереджені, що вони можуть бути потенційно небезпечними.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 448 випадків коронавірусу, з яких 31 пацієнт одужав, а 11 померло.

Найбільша кількість хворих у Житомирі (152), Коростені (97) та Бердичеві (88).

Станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.