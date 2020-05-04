На Київщині закрили на карантин іще один гуртожиток

У гуртожитках села Велика Олександрівка, села Петропавлівське, села Чубинське Київської області хворих не виявлено. Також стабільна ситуація в гуртожитках міста Вишневого та села Петропавлівська Борщагівка.

Про це на брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Київська обласна державна адміністрація продовжує протидію поширенню коронавірусу в регіоні. Під особливою увагою місця скупчення, мешкання людей. Насамперед це гуртожитки, пансіонати для літніх людей, дитячі будинки. Ми зробили ПЛР-тести мешканцям багатьох з них. У гуртожитках села Велика Олександрівка, села Петропавлівське, села Чубинське хворих не встановлено. Стабільна ситуація в гуртожитках міста Вишневого, вулиця Освіти 5, та село Петропавлівська Борщагівка, а також смт. Гостомель. Нових випадків захворювання не виявлено", - сказав Володін.

Він також розповів про ситуацію в пансіонаті для осіб похилого віку "Любов" у Броварському районі, с. Зазим'я.

"ПЛР-тести підтвердили коронавірус у шести осіб, у тому числі один співробітник, який на ізоляції у пансіонаті, та 5 підопічних. Одна людина померла. Двоє на стаціонарному лікуванні у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні, ще двоє - під наглядом медичних працівників пансіонату. Їм призначено лікування, їхній стан стабільний. Пансіонтат визначений як місце ізоляції", - зазначив керівник ОДА.

За його словами, у дитячому будинку "Надія" Броварський район, село Мокрець, вулиця Центральна 27, 1 травня виявлено коронавірус у помічника вихователя.

"23.04 жінка захворіла на ГРІ, 25.04.звернулась до лікаря. 28.04. її направили на ПЛР-тест", - наголосив Володін.

Він зазначив, що у закладі 32 дитини, решта співробітники. Всього 48 осіб. Всім оперативно зроблено ПЛР-тести.

"2 травня отримано 6 позитивних результатів. 5 дорослих та одна дитина. Учень 5 класу перебуває на лікуванні в Броварській міській центральній лікарні. Захворювання проходить без симптомів та ускладнень. Решту вихованців закладу та працівників ізольовано. Їхній стан задовільний, захворювання не мають. За ними здійснюється медичний нагляд. З дітьми цілодобово перебуває медична сестра закладу та інші працівники", - сказав він.

Володін зазначив, що також отримані результати ПЛР-тестування мешканців гуртожитку державного навчального закладу що у місті Українка, вулиця Юності 17.

"Лабораторія підтвердила 10 випадків зараження серед мешканців гуртожитку. Хворих ізольовано на два тижні, в тому числі і директора цього навчального закладу, який також мешкає у цьому гуртожитку та в процесі виконання обов`язків міг контактувати з хворими. Заклад закрили на карантин. Встановлено санітарно-карантинний пост, за ізольованими ведуть медичних нагляд", - розповів він.

У Київській області на 4 травня загалом підтверджено 853 випадки захворювання на коронавірус, з них 78 дітей та 101 медичний працівник.