Поліція взяла під охорону ще один запорізький гуртожиток, де виявили коронавірус

У Заводському районі Запоріжжя біля гуртожитку, в якому виявили випадок захворювання на COVID-19, чергує поліція. Всіх, хто мешкає на одному поверсі із хворою, залишили на самоізоляції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

“Пост організували вчора. Стежимо, аби мешканці четвертого поверху (саме там виявлено випадок захворювання — ред.) не залишали гуртожиток. Перевіряємо прописку в усіх, хто виходить. Зранку кілька людей, що прописані на четвертому поверсі, хотіли вийти на роботу. Довелось повернути їх додому. Люди зателефонували на роботу та пояснили, що мають лишатись на самоізоляції. З деякими роботодавцями говорили ми, пояснили ситуацію”, - розповів співробітник ГУ Нацполіції, що чергує на посту.

За словами головного санітарного лікаря області Романа Терехова, захворіла жінка є медиком. У кімнаті живе одна, до лікарів звернулась своєчасно.

"Всього на поверсі зареєстровано 65 людей, але фактично було 37, з яких 8 - діти. По дітях уже маємо результати ПЛР- тестів, негативні. Решту результатів чекаємо до кінця дня. Зазначу, що цей випадок є дзеркальним тому, який стався і іншому гуртожитку у Запоріжжі. У медицині такі ситуації називають "закон парних випадків", - сказав Терехов.

У Запоріжжі – черговий випадок коронавірусу в гуртожитку / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Наразі гуртожиток не закривали, людям, що перебувають на самоізоляції пропонували поїхати до 8-ї міської лікарні, проте вони відмовились. У міській раді вирішують питання забезпечення людей продуктами та засобами особистої гігієни.

Що ж стосується іншого "карантинного" гуртожитку, то там виявлено 16 хворих. Сьогодні там уже 8-й день карантину, і медики сподіваються, що кількість інфікованих збільшуватись не буде.

Всього в Запорізькій області 285 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Як повідомляв Укрінформ, у квітня у Запоріжжі в одному з гуртожитків виявили 13 хворих на коронавірус. Гуртожиток закрили на вхід і вихід, хворих відправили на лікування, а контактних - на обсервацію. Біля гуртожитку виставлено пост поліції. Загалом в гуртожитку мешкають близько 200 людей.