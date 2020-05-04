На Запоріжжі у дитячому будинку-інтернаті виявили COVID-19

У КУ “Запорізький дитячий будинок-інтернат” Запорізької обласної ради виявлено інфіковану 7-річну дитину.

Про це повідомляє Запорізька міська рада в офіційному Telegram-каналі .

“У КУ "Запорізький дитячий будинок-інтернат" Запорізької обласної ради виявлено інфіковану 7-річну дитину. Наразі ще у 5 дітей наявні симптоми захворювання”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у закладі нині перебувають 120 вихованців. Усі діти та працівники інтернату проходять тестування на коронавірус.

За даними ОДА, в області на ранок 4 травня зареєстровано 285 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За добу виявили 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя – 8, Оріхівський р-н - 2).

Як повідомлялось, медики перевіряють близько 45 осіб, що проживають в запорізькому гуртожитку, де 3 травня виявили перший випадок зараження коронавірусом. Там захворіла одна жінка - медик. Її госпіталізували до обласної клінічної лікарні.