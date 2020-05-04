На Київщині зафіксували 853 хворих на COVID-19, з них - 101 медик

У Київській області загалом підтверджено 853 випадки захворювання на коронавірус, з них 78 дітей та 101 медичний працівник.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 4 травня 2020 року офіційно підтверджено 853 випадки захворювання на коронавірус, з них у 78 дітей та 101 медичного працівника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу виявлено 69 нових випадків. За минулу добу летальних випадків не було.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 154 (68 – м. Обухів, 22 – смт Козин , 4 – с. Романків, 26 – м. Українка, 2 – с. Красна Слобідка, 10- с. Нещерів, 1-с. Германівка, 8 – с. Таценки, 2 – с. Деремезна, 2 – с. Красне І, 1 – с. Долина, 3– с. Григорівка, 2 – с. Матяшівка, с. Перше Травня – 1, Халеп`я – 1, Трипілля -1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 296 ( 32 – с. Софіївська Борщагівка, 20 – Крюковщина, 152 – м . Вишневе, 15 – м. Боярка, 6 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 10 – с. Святопетрівське , 5 с. Дмитрівка, 4 – с. Білогородка, 7 – с. Тарасівка; 3 – с. Чайки, 1 – с. Нове, 24 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 1 – с. Капітанівка, 1 – с. Гнатівка; 2 – с. Юріївка; 1– смт Чабани; 1 – Гореничі; 1 – с. Круглик, 1 – с. Мих. Рубежівка, 2 – с. Личанка, 1 – Віта Поштова);

8 – у Баришівському р-ні ( с. Недра – 1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка – 6);

6 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка – 1, Фурси – 2, м. Узин –3);

22 – у Бориспільському р-ні (2 – с. Гнідин, 3 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 5 – с. Гора, 1 – с. Кийлів, 1 – с. Петропавлівське, 2 – с. Проліски, 3 – с. Вишеньки , 1 – с.Глибоке, 1 – с. Городище, 2 – с. Щасливе );

39 – у Броварському р-ні (7 – с. Зазим’я, 2 – с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1 – с. Погреби, 8 – Велика Димерка, 1 – с.Гоголів, 3 – Красилівка, 2 – с. Бобрик, 7 – с. Мокрець);

6 – у Бородянському р-ні ( смт Немішаєво – 1; смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 2; с. Бабинці – 1);

10 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 2; с. Погреби – 1; с. Данилівка – 1; с. М. Салтанівка – 1; с.Здорівка – 1; с. Глеваха – 1);

9 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці – 3, Тарасівщина – 1; смт. Димер – 1; с. В. Дубечня – 1, с. Козоровичі – 1, с. Новосілки – 1, с. Лютіж – 1);

2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське – 1; с. Дитятки – 1);

12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище – 2; с. Березівка – 3; с. Лишня – 1; с. Фасова – 1; с. Гавронщина – 1; с. Вільне – 1: с. Бишів – 2; с. Почепин – 1);

3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка – 2; с. Зеленьки – 1);

22 – у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча – 1, с. Новосілки – 4; с. Слобода – 12, с. Зелений Яр – 4, с. Юшки – 1);

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми – 1; с. Стовп’яги – 1; с. Циблі – 1; с. В. Каратуль – 1; с. Ульянівка – 2, с Дівички – 1);

Один у Поліському р-ні ( с. Стещино); 2 – у Рокитнянському р-ні ( с. Запруди та с. Троїцьке); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1– у Таращанському р-ні (с.Лука) 2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки та с. Стара Оржиця); 4 – у Богуславському р-ні (3 – с. Щербашинці, 1 – с. Івки); 3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с.Велика Снітинка, с. Мала Снітинка); 2 – Сквирський р-н (с. Самгород)

19 – у м. Біла Церква; 26 – у м. Бровари; 37 – у м. Бориспіль; 2 – у смт Бородянка; 11 – у м. Буча; 1 – у м. Березань; 15– у м. Васильків; 2 – у смт. Глеваха; 3 – у смт Володарка; 11 – м. Вишгород; 19 – у м. Фастів; 1 – у смт Ставище; 33 – у м. Кагарлик; 5 – у смт Рокитне; 7 – у м. Переяслав; 1– у смт Іванків.; 2– у Богуславі; 21 – у м. Ірпінь; 3 – у смт Ворзель; 7 – у м. Гостомель; 6 – у смт Коцюбинське, 2 - Яготин.

З них на стаціонарному лікуванні – 159 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 694 особа.

Одужало 83 людини, у тому числі 5 дітей.

За час пандемії померло – 17 людей: 6 випадків – Києво-Святошинський р–н (м.Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 2 випадки – Макарівський р-н (с. Мостище, с.Почепин), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Васильківський р-н, 1 випадок – Ставищенський р-н, 1 випадок – м. Українка, 1 випадок- м. Обухів, м. 1 випадок – Бровари, 1 випадок – Броварський р-н.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2673 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 65 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4425 контактними особами.

В Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 418 нових випадків.