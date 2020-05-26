За перший день послаблення карантину київським метро скористалися 310 тисяч пасажирів

За перший день роботи після карантину, 25 травня, метрополітеном скористалося 310 тисяч пасажирів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує пресслужба міської влади.

Він також нагадав, що масковий режим є обов’язковим у громадських місцях. Пасажирам рекомендується також користуватися рукавичками, дотримуватися дистанції та оплачувати проїзд безконтактно.

Зокрема, для безконтактної оплати можна використовувати: KyivSmartCard; картку метро (до 31 березня 2021 року); безконтактну банківську картку будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах; мобільні додатки Google Pay та Apple Pay; мобільний додаток Kyiv Smart City; разові квитки із QR-кодом (паперові або електронні).

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Варто зазначити, що столичний метрополітен провів необхідні роботи для забезпечення пасажирських перевезень.

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Зокрема: кожен потяг проходить дезінфекцію перед кожним рейсом зі значним запасом дії антисептичної речовини; усі пасажирські зони дезінфікуються у посиленому режимі (ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні ескалаторів, вестибюлі та платформи станцій); працівники забезпечені засобами індивідуального захисту для роботи з пасажиропотоком; розміщено інформаційні матеріали щодо обов’язкового маскового режиму, вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання соціальної дистанції.

Окрім того, на інформаційних панелях розміщено важливі дані щодо необхідності звернутися до лікаря за перших симптомів респіраторного захворювання, «гігієни кашлю», соціальної дистанції, маскового режиму, важливості використання рукавичок, миття рук після поїздок та уникнення доторків до обличчя.

Влада столиці та метрополітен закликають пасажирів користуватися транспортом за нагальної необхідності.

Поліція у метрополітені готова до здійснення контролю за дотриманням правил.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 25 травня відновлено роботу метро у зв'язку з послабленням карантину.

Роботу громадського транспорту у столиці відновлено з 23 травня, а у Київській області - з 26 травня.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19. За добу - 339 нових випадків.