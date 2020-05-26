У київському метро в годину пік побільшало пасажирів
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Укрінформ
У київському метро у вівторок у годину пік побільшало пасажирів порівняно з першим днем поновлення роботи метрополітену.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Водночас, людей у метро все одно менше, ніж у докарантинний період.
На станціях метрополітену пасажири дотримуються дистанції у 1,5 метра. У вагонах люди теж намагаються не сидіти близько одне від одного.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 25 травня відновлено роботи метро у зв'язку з послабленням карантину.
Роботу громадського транспорту у столиці поновлено з 23 травня, а у Київській області - з 26 травня.
У світі станом на ранок 26 травня зафіксовано 5 590 358 випадків захворювання на COVID-19, з них 347 907 летальних, одужало 2 366 574 людини.
Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.
Фото: Анатолій Сірик