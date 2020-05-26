У київському метро в годину пік побільшало пасажирів

У київському метро у вівторок у годину пік побільшало пасажирів порівняно з першим днем поновлення роботи метрополітену.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас, людей у метро все одно менше, ніж у докарантинний період.

На станціях метрополітену пасажири дотримуються дистанції у 1,5 метра. У вагонах люди теж намагаються не сидіти близько одне від одного.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 25 травня відновлено роботи метро у зв'язку з послабленням карантину.

Роботу громадського транспорту у столиці поновлено з 23 травня, а у Київській області - з 26 травня.

У світі станом на ранок 26 травня зафіксовано 5 590 358 випадків захворювання на COVID-19, з них 347 907 летальних, одужало 2 366 574 людини.

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Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

Фото: Анатолій Сірик