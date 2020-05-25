Київське метро порахувало збитки за час карантину

Київський метрополітен за час перебування на карантині зазнав збитків на суму 600 млн гривень.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

"Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі", - зазначила Макогон.

Як повідомлялося, вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

З 23 травня у Києві в штатному режимі почав працювати і громадський транспорт.

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