Київське метро порахувало збитки за час карантину

Київське метро порахувало збитки за час карантину

Укрінформ
Київський метрополітен за час перебування на карантині зазнав збитків на суму 600 млн гривень.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

"Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі", - зазначила Макогон.

Як повідомлялося, вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

З 23 травня у Києві в штатному режимі почав працювати і громадський транспорт.

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Харківський метрополітен за два місяці перебування на карантині зазнав збитків на суму у понад 180 млн грн.

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