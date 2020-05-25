Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

У метро впускають у масках та просять дотримуватись безпечної дистанції, проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.

У столиці знову запрацювало метро/ Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Станції почали працювати згідно зі звичайним графіком.

Як повідомлялося, Київ від суботи відновлює роботу наземного пасажирського транспорту та роботу магазинів площею до 1000 кв. м. З 1 червня готуються до відкриття дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, фітнес-зали, проте без роботи басейнів.