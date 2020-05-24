Кличко показав, як метро підготували до виходу з карантину

Мер Києва Віталій Кличко нагадав правила безпечного користування громадським транспортом і оприлюднив відео зі столичного метрополітену, який після послаблення карантину 25 травня запрацює у звичайному режимі.

Відеозапис оприлюднено у Telegram.

"Друзі! Вже завтра, 25 травня, в звичному режимі відновить свою роботу метрополітен — із дотриманням всіх заходів безпеки", - написав Кличко.

Він нагадав, що при користуванні метро обов‘язкові масковий режим і дотримання соціальної дистанції.

Мер закликає не нехтувати елементарними правилами безпеки.

Як свідчить оприлюднений київським міським головою відеозапис, у столичному метрополітені нанесено розмітку для дотримання необхідної дистанції, а також на стінах і табло міститься інформація з нагадуванням правил безпеки.