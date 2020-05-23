Столичне метро запрацює з 25 травня - КМДА

Київський метрополітен відновить перевезення пасажирів із 25 травня.

Про це на брифінгу 23 травня сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 25 травня з дотриманням усіх норм та регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі", - сказав Пантелеєв.

Також, за його словами, з 25 травня почнуть працювати усі ринки і ярмарки та будуть доступні для використання спортивні, дитячі майданчики у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Крім того, за його словами, готуються до відкриття з 1 червня дитячі садочки та школи для 11-х класів, для здачі ЗНО. Також запрацюють заклади професійно-технічної та вищої освіти запрацюють для випускників та абітурієнтів.

Готуються до відкриття з 1 червня готелі, але без роботи ресторанів.

З 1 червня також готуються до відкриття дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, фітнес-зали, проте без роботи басейнів.

Пляжі, зони відпочинку також запрацюють з 1 червня. Крім того, відкриють з 1 червня кладовища.

Рішення про відкриття ТРЦ буде прийнято окремо, залежно від тенденції захворюваності.

Як повідомлялося, Київ відсьогодні відновлює роботу наземного пасажирського транспорту та роботу магазинів площею до 1000 кв. м. Так, наземний пасажирський транспорт відновить роботу сьогодні о 12:00.

У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 74 людей, серед них 14 медиків. Загалом на сьогодні в столиці вже 2569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Усього в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.