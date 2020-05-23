У КМДА заявили, що Київ переходить до другого етапу пом’якшення карантину

Про це на брифінгу в суботу заявив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до сьогоднішнього засідання комісії, яку ми провели вранці з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і враховуючи зміну показників для ослаблення протиепідемічних заходів, ми на сьогодні у Києві маємо такі показники. Загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить у Києві менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення, а саме 11,7%. Другий показник, який дає можливість переходити до послаблення карантинних заходів - це завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я. Станом на сьогодні визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 становить менше ніж 50%, а саме 35%", - сказав Мондриївський.

Також, за його словами, середня кількість тестувань методом ПЛР становить понад 12 осіб на 100 тис. населення. У Києві цей показник становить 37,7 відповідно.

"Тому враховуючи всі ці показники прийнято рішення про перехід до наступного етапу послаблення карантинних заходів у Києві. Це означає, що відсьогодні, з 12 години 23 травня, у столиці почнуть працювати торговельні заклади розміром до тисячі квадратних метрів... З 12 год дня відновить роботу у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт", - сказав він.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що з 25 травня з дотриманням усіх норм та регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні Київ не готовий для переходу до другого етапу пом’якшення карантинних заходів, проте не виключає, що за кілька днів ситуація може змінитися.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантину.

Карантин в Україні було введено з 12 березня.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.