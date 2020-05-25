Кличко проїхався у метро та оцінив ситуацію

У Київському метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів.

Про це на брифінгу 25 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні зранку я був у метро, подивився, що там відбувається в перший день його роботи. Можу сказати, що ситуація спокійна", - сказав Кличко.

Кличко нагадав, що з 25 травня столичне метро відновило свою роботу у звичайному режимі. В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів.

"Зокрема у метро дезинфікують кожен потяг перед кожним рейсом, посилено дезинфікують усі пасажирські зони: вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів, у вестибюлях та на платформах станцій нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції", - сказав Кличко.

Київський метрополітен відновив роботу в звичайному режимі/ Фото: Пресслужба Кличка

Також за його словами, працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту. На станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов’язкового масочного режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використовувати рукавички під час поїздок.

За його словами, контроль за дотриманням правил у метрополітені здійснює поліція.

"Наголошую маски в метро та в іншому транспорті обов'язкові, рукавички – рекомендовані, але не нехтуйте ними!", - сказав Кличко.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Зокрема, у Києві було поновлено роботу метро та громадського транспорту.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.