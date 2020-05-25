Кличко нагадав, що у громадському транспорті обов'язковий масковий режим

У громадському транспорті потрібно обов'язково дотримуватися маскового режиму.

Про це на брифінгу 25 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Увесь рухомий склад обов'язково проходить дезiнфекцiю. У транспорті обов’язковий масковий режим - як для водiïв i кондукторiв, так i для пасажирiв", - сказав Кличко

Він зазначив, що у неділю, за графiком вихiдного дня, на лініях працювали: 191 автобус, понад 250 тролейбусів, 125 трамваïв, і 60 маршруток «Киïвпастрансу». Також із суботи перевозять пасажирiв i маршрутки приватних перевiзникiв. За словами Кличка, у недiлю їх в місті працювало 770 одиниць.

Як повідомлялося, вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

З 23 травня у Києві в штатному режимі почав працювати і громадський транспорт.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

Фото:kiev.klichko.org