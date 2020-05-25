У Києві за добу коронавірус підтвердили у 29 осіб, серед них — три медики

У Києві 2652 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. Серед них - троє медиків. За минулу добу від коронавірусу в столиці померла одна людина. Усього за період пандемії 60 летальних випадків", - сказав Кличко.

"Захворіли: 15 жінок віком від 27 до 72 років, дві дівчинки 11 та 12 років. 11 чоловіків від 37 до 75 років і десятирічний хлопчик", - зазначив Кличко.

Читайте також: У ще одному гуртожитку на Київщині зафіксували коронавірус

За його словами, одужали за добу 2 людини. Усього коронавірус подолали 360 жителів столиці.

Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.