У ще одному гуртожитку на Київщині зафіксували коронавірус

Про це на брифінгу поінформував тимчасово виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Черговий спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, а саме у місті Переяславі. Він розташований на території студмістечка, де на сьогодні мешкає загалом 165 осіб. Інфікованого виявили випадково після того, як його прооперували внаслідок побутової травми. Йому зробили спочатку швидкий, а потім ПЛР-тест, які показали наявність коронавірусної інфекції", - розповів Володін.

Він зазначив, що наразі описано коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи.

"За результатами буде зрозуміло, чи є потреба запроваджувати суворі заходи щодо ізоляції цього гуртожитку", - повідомив він.

Крім того, він зазначив, що отримано позитивну новину про епідемічний стан у гуртожитку міста Українка, де раніше був зафіксований спалах коронавірусу.

"На сьогодні згідно з повторними аналізами у цьому гуртожитку людей з цією хворобою немає. А отже, більше немає потреби в обсервації та ізоляції тамтешніх мешканців", - сказав він.

Також аналогічна ситуація у гуртожитку у Петропавлівській Борщагівці.

Крім цього, 25 травня планується зняти санітарно-карантинний пост у гуртожитку у місті Вишневе.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.