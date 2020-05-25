На Київщині від COVID-19 одужали 300 осіб

У Київській області підтверджено 1437 випадків захворювання на коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За вихідні на Київщині виявили 62 нових випадки захворювання на коронавірус. А з початку епідемії 14 березня обласний лабораторний центр офіційно підтвердив 1437 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі 116 дітей та 247 медпрацівників", - сказав Володін.

За його словами, на цей момент одужали 300 людей, померли 30.

За кілька останніх днів в області немає летальних випадків.

Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

Київська область з 26 травня послаблює карантинні обмеження.