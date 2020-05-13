Гуртожиток у Вишневому досі закритий: із двох сотень мешканців - 21 хворий

Станом на 13 травня у гуртожитку у місті Вишневе перебуває 21 особа з підтвердженим Covid-19.

Про це на брифінгу 13 травня повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент Укрінформу.

"Вишневе, гуртожиток за адресою Освіти, 5, у якому продовжує роботу санітарно-карантинний пункт. Після завершення терміну режиму самоізоляції, з 4 травня по 6 травня провели контрольне ПЛР-тестування 222 мешканців гуртожитку. В результаті повторно виявили коронавірус у 10 осіб, а в двох діагностували його вперше", - сказав Володін.

Також, за його словами, 7 травня повторне тестування зробили 56 мешканцям з підтвердженим коронавірусом, які до цього вже мали один негативний результат.

"Згідно з результатами досліджень у 45 осіб отримано повторний негативний результат, що свідчить про їх одужання, а у 9 осіб - повторний позитивний результат", - сказав він.

За його словами, на сьогодні у гуртожитку перебуває 21 особа з підтвердженим Covid-19. З них троє дітей віком від 11 до 17 років.

"10 та 11 травня у цих осіб медпрацівниками Вишнівської міської лікарні двічі послідовно відібрано зразки біоматеріалу для проведення ПЛР-обстежень. Матеріал на разі знаходиться у роботі", - розповів він.

Як повідомлялося, у місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків 21 квітня зафіксовано спалах COVID-19. Бійці Нацгвардії забезпечують карантинні заходи.