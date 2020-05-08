Влада Київщини обіцяє до кінця доби виплатити медикам 300% надбавки

До кінця дня у Київській області всім медикам, зайняті у ліквідації пандемії коронавірусу, будуть виплачені надбавки у розмірі 300% від посадового окладу за березень, якщо вони їх ще не отримали.

Про це на брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо доплат медичним працівникам за березень 2020 року. Так, наразі доплати та інші заохочувальні виплати, в тому числі і премії, нараховані працівникам медзакладів, які безпосередньо були зайняті у ліквідації пандемії коронавірусу, у розмірі 300% від посадового окладу за період з початку карантину і до кінця березня місяця", - сказав Володін.

Він зазначив, що це кошти з державної субвенції та місцевих бюджетів.

"За інформацією цих медзакладів, кошти переважно вже виплачені або сьогодні до кінця будуть виплачені", - додав Володін.

За його словами, на сьогодні проведені відповідні розрахунки за березень. "Це сума 2 мільйони 125 тисяч гривень. Ці кошти розподілені на 6 лікарень, які безпосередньо були задіяні у ліквідації наслідків пандемії", - зазначив т.в.о.голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час наради у Президента 6 травня, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти мають бути виплачені до кінця дня п’ятниці, 8 травня.

Він поінформував, що кошти у повному обсязі були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. Проте здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.

В Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 504 за добу.