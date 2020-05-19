Потрібно буде два тижні, щоб підготувати садки для прийому дітей – Кличко

Столичній владі потрібно буде максимум два тижні для того щоб підготувати дитячі садки для прийому дітей.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це рішення (про відкриття дитсадків - ред.) повинен прийняти Кабінет міністрів. Виключно від цього комісія ТЕП ТНС проводить ключові вимоги, які ми також отримуємо від Кабінету міністрів. Нам приблизно потрібно буде максимум два тижня для того щоб перевірити всі дитячі садки, для того щоб вони відповідали ключовим вимогам, тобто протоколу який буде функціонувати знаходження дітей у дитячих садках", - сказав Кличко.

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Як повідомлялось, Міністерство охорони здоров'я сформувало проєкт тимчасових рекомендацій при роботі закладів дошкільної освіти. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припустив, що дитячі садочки можуть відкрити після 22 травня за умови носіння масок, дотримання соціальної дистанції та дезинфекції рук.