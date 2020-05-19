Під Кабміном вимагають дозволити роботу дитсадків

Під будівлею Кабінету міністрів України у Києві батьки та вихователі вимагають дозволити роботу дитячих садків в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під Кабміном зібралося кілька десятків протестувальників.

Мітингарі вимагають від уряду дозволити роботу приватних та державних дитячих садочків в Україні. За словами організаторів, багато батьків втрачають дохід та не можуть працювати через те, що їм потрібно доглядати за дітьми.

Під Кабміном батьки та вчителі вимагають відкриття дитсадків / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Також дозволити працювати дитсадкам вимагають власники приватних садочків, які у зв'язку з карантином вже кілька місяців не працюють та, відповідно, втрачають кошти і нічого не заробляють.

До протестувальників вийшов заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він розповів, що Кабінет міністрів України планує дозволити працювати дитячим садочкам з 25 травня 2020 року.

"25 числа дозволено буде відкривати садочки в тих областях, які відповідають протиепідемічним критеріям", - зазначив Ляшко.

За його словами, відповідність нормам будуть перевіряти Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, але також це мають контролювати органи місцевого самоврядування та безпосередньо батьки.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.