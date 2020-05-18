З 25 травня Кабмін дозволить роботу метро та дитсадків – Шмигаль

В Україні з 22 травня буде запроваджений адаптивний карантин, який можна буде посилювати локально, якщо будуть спалахи захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Карантин буде продовжено, але, як ми обіцяли, переходимо до адаптивного карантину. Тому вже з 22 числа буде прийнято ряд пом'якшень щодо карантину», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд цього тижня ухвалить рішення, яке дозволить з 22 травня певним чином послабити умови карантину для міського транспорту, буде дозволено спортивні змагання, а також роботу готелів, але без роботи басейнів та ресторанів. Крім того, буде пом'якшення щодо служб у церквах.

«Із 25 числа, тобто беремо час на технічну підготовку, уряд дозволить роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену», - додав глава уряду.

Він пояснив, що центральна влада у рамках цього адаптивного карантину відпускає обмеження на рівні держави , але постійно працює із міської владою, яка буде контролювати на ситуацію .

Як повідомлялося, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.