Авіасполучення можуть відновити у червні – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що авіасполучення імовірно можна буде відновити у червні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Авіасполучення відновиться імовірно у червні місяці. Але треба, щоб відновилися авіасполучення із тими країнами, куди летіти. Тобто, відкрити аеропорти в Україні і не мати куди вилетіти – це не відновлення авіасполучення. Треба розуміти, які країни також відновлять авіасполучення», - сказав Шмигаль.

На його думку, варто враховувати те, що країни Європейського Союзу планують відновити авіасполучення не раніше 15 червня.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.