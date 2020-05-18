МОЗ дало рекомендації щодо роботи дитсадків під час карантину

МОЗ дало рекомендації щодо роботи дитсадків під час карантину

Документ
Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я сформувало проєкт тимчасових рекомендацій щодо роботи закладів дошкільної освіти.

Про це йдеться у розпорядженні головного державного санітарного лікаря Украї̈ни Віктора Ляшка.

У документі зазначається, що перед початком зміни потрібно буде проводити температурний скринінг усім працівникам закладу. Температурний скринінг дітей мають проводити при вході, а також кожні 4 години, показники слід заносити у відповідний журнал.

Ранкове приймання дитини до дитсадка вихователь групи проводить за межами будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук антисептиками.

На період карантину у дитсадках забороняється:

  • використання багаторазових (тканинних рушників);
  • використання м’яких іграшок;
  • використання килимів з довгим ворсом;
  • перебування у вуличному взутті всередині приміщення;
  • проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів).

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Читайте також: Як працюватимуть фітнес-клуби, спортзали та майданчики - рекомендації МОЗ

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-