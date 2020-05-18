МОЗ дало рекомендації щодо роботи дитсадків під час карантину

Міністерство охорони здоров'я сформувало проєкт тимчасових рекомендацій щодо роботи закладів дошкільної освіти.

Про це йдеться у розпорядженні головного державного санітарного лікаря Украї̈ни Віктора Ляшка.

У документі зазначається, що перед початком зміни потрібно буде проводити температурний скринінг усім працівникам закладу. Температурний скринінг дітей мають проводити при вході, а також кожні 4 години, показники слід заносити у відповідний журнал.

Ранкове приймання дитини до дитсадка вихователь групи проводить за межами будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук антисептиками.

На період карантину у дитсадках забороняється:

використання багаторазових (тканинних рушників);

використання м’яких іграшок;

використання килимів з довгим ворсом;

перебування у вуличному взутті всередині приміщення;

проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів).

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.