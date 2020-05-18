Як працюватимуть фітнес-клуби, спортзали та майданчики - рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я сформувало проєкт тимчасових рекомендацій при роботі закладів фізичної культури та спорту.

Про це йдеться у розпорядженні головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

"Обслуговування в спортивних(тренажерних) залах, фітнес-клубах та спортивних майданчиках для командних (парних) занять (окрім занять національних збірних) здійснюється з урахуванням цих тимчасових рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби Covid-19", - йдеться у розпорядженні.

Відтак усім відвідувачам МОЗ пропонує вимірювати температуру при вході до закладу; дозволяється одночасне перебування клієнтів з розрахунку не більше однієї людини на площі 10 квадратних метрів для індивідуальних занять та не більше однієї людини на 5 квадратних метрів для групових занять.

Також на вході до закладу має бути організоване місце для обробки рук. Додаткові антисептики мають бути розміщені у зонах проведення тренувань.

На період карантину забороняється:

використання багаторазових (тканинних) рушників;

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та іншої поліграфії;

функціонування басейнів, спа-зон та надання послуг масажу;

функціонування фітнес-барів та дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів багатьма відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення групових занять для дітей віком до 14 років;

видача багаторазових рушників клієнтам.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.