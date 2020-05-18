Кличко анонсував другий етап послаблення карантину після 22 травня

Другий етап послаблення обмежувальних заходів у Києві планують розпочати після 22 травня.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після 22 травня столиця, як і інші регіони України, почне наступний етап послаблення обмежень. Зокрема, за дотримання регламентів та умов безпеки, розпочнуть працювати промислові ринки, великі магазини площею до 1 тисячі квадратних метрів, спортзали, фітнесцентри, окрім басейнів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у Києві планують після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі.

"Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро, ми чекаємо на відповідне рішення уряду", - зауважив мер.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 2321 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу захворіла ще 41 людина.