Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського транспорту

Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського транспорту

Укрінформ
Кабінет міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Правил дорожнього руху, якою дозволив таксі рухатися окремими смугами для громадського транспорту.

Таке рішення ухвалено без обговорення на засіданні уряду у середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на уряді дозволили таксі рухатися окремими смугами для громадського транспорту. Це стосується лише легальних перевізників, які мають офіційний статус (ліцензію). У Парижі, Лондоні, Берліні, Пекіні та багатьох інших містах Європи та світу це нормальна практика, яка дозволяє швидше дістатися місця призначення і не стояти в заторах у загальному потоці руху", - прокоментував це рішення міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

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За його словами, це рішення сприятиме підвищенню якості та комфорту послуг перевізниками таксі, але для нелегалів – це крок, який стимулюватиме переходити на "світлий бік" перевезень (виконувати вимоги ліцензійного законодавства). "Виводити з тіні треба не тільки кнутом, але й пряником", - переконаний міністр.

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