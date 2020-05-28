На Прикарпатті з 1 червня запрацюють спортивні зали і заклади професійної освіти

На Прикарпатті комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення про послаблення карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

«Комісія ТЕБ та НС області прийняла рішення про послаблення карантину. ...Комісія вирішила: дозволити з першого червня відновлення роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнесцентрів (крім проведення групових занять із кількістю учасників більше 10 осіб, і забороною відвідування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших закладів фізичної культури дітям молодшим 15 років)», - зазначає пресслужба ОДА.

За їхньою інформацією, відповідне рішення комісія ухвалила після того, як переглянула показники щодо кількості проведених ПЛР-тестів, нових випадків захворювання на COVID-19 та заповненості лікарняних ліжок у медзакладах, які приймають хворих з підозрою на коронавірус.

Також, з 1 червня в області дозволили відвідування занять в групах не більше 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійнотехнічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах.

Також на Прикарпатті з 1 червня дозволено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення та автомобільним транспортом між регіонами.

Станом на 28 травня на Прикарпатті лабораторно підтверджені 1339 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу зафіксовані 12 нових випадків.

Як повідомлялося, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Карантин для обмеження розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні було запроваджено з 12 березня.

Фото: if.gov.ua