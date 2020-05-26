Туристів Дністровським каньйоном кататиме «дракон» вікінгів

На Прикарпатті, у Дністровському каньйоні, провели успішні випробування середньовічного човна вікінгів – дракара, – на якому кататимуться туристи з 10 червня.

Про це повідомив директор КП «Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича» Михайло Ковтун на сторінці «Покутські стежки» в Facebook.

«А ми потроху будемо відкривати сюрпризи туристичного сезону-2020, який от-от розпочнеться (сподіваємося, це відбудеться 10 червня). Знайомтеся! – Дракар (норв. drakkar від дав.-сканд. drage — «дракон» і kar — «корабель», буквально — «корабель-дракон») — довгий вузький дерев'яний човен вікінгів з високо заломленим носом і кормою. Вже незабаром такий середньовічний плавзасіб буде радувати туристів у Дністровському каньйоні. Всі подробиці згодом... Скажу тільки одне – сьогоднішні випробування пройшли успішно», — написав Ковтун.

У Дністровському каньйоні випробували човен вікінгів / Фото: Михайло Ковтун

Він стверджує, що човен готовий до літнього сезону.

Як відомо, Дністровський каньйон — каньйон, утворений річкою Дністер і розташований на межі 4 областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. Загальна довжина – близько 250 км. Дністровський каньйон, згідно з рішенням всеукраїнського інтернет-опитування від 2008 року, визнано одним із 7 природних чудес України.