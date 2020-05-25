Підготовка до сезону: Косівщина приваблюватиме туристів новим сайтом

В Івано-Франківській області запустили в тестовому режимі новий тематичний вебпортал, присвячений туризму на Косівщині.

Про це повідомляє "Івано-Франківщина туристична".

"Сайт Kosiv.Life створений спільними зусиллями громадської організації "Гуцулики" та Косівського районного туристично-інформаційного центру з метою популяризації туристичної привабливості Косівщини та створення комплексної пропозиції відпочинку для екскурсантів і туристів. На сайті відвідувачі матимуть змогу ознайомитись із туристичним потенціалом краю, пропозиціями індустрії гостинності (заклади розміщення і харчування), музеями, атракціями, актуальними подіями, акціями та ін.", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на сайті є змога стежити за знижками на певні туристичні продукти – проживання, харчування, екскурсії, тури, майстер-класи та ін. – і бронювати їх заздалегідь в режимі онлайн.

Наразі сайт перебуває у процесі технічних налаштувань, розробники працюють над його удосконаленням, наповненням тематичних розділів відповідним контентом, намагаються зробити вебресурс максимально зручним та легким у користуванні.

Повноцінний запуск туристичного порталу “Kosiv.Life” заплановано на початок літа.