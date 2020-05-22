На Франківщині відкриваються не більш ніж 40% відпочинкових закладів, переважно – котеджі

В Івано-Франківській області, на території Яремчанської міської ради, запрацюють до 40% відпочинкових закладів. У пріоритеті – котеджі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

«На Яремчанщині літо бронюється активно. У пріоритеті – котеджі. Гості прагнуть приватності, відособленого від інших туристів розміщення. Бажання відпочивати перемагає страх перед вірусною загрозою. 22 травня відкриваються 20-40% закладів», – розповів Передерко.

Він зауважив, що котеджі готові до роботи, бо є попит і бронь, а великим готелям, яких в області небагато, треба ще тиждень на розконсервацію.

«Готельєри, які мали ресурси, використали карантин, щоб робити оновлення, ремонти тощо… Всі чекають літа», – зазначив Передерко.

Також, за його словами, туристи бронюють літній відпочинок на Косівщині. У Долинському районі зелені садиби та котеджі користуються попитом переважно на вікенди. Активність бронювання невисока, тому очікують, що з 22 травня тут запрацюють не більше 20% відпочинкових закладів.

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Як повідомлялося, з 22 травня уряд запровадив адаптивний карантин і дозволив роботу готелів, окрім функціонування в них ресторанів.

Карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні запроваджено з 12 березня. Зокрема, було припинено роботу навчальних закладів, закладів громадського харчування та торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек, готелів, розважальних, спортивних та культурних закладів. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Перші послаблення карантину почалися з 11 травня.