На Херсонщині туристів з наметами назвали порушенням карантинних вимог

У Херсонській ОДА вважають, що через ситуацію з COVID-19 неконтрольованого відпочинку на березі моря у наметах не має бути.

Про це під час брифінгу в середу, 20 травня, заявив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про ситуацію щодо Арабатської Стрілки – розміщення у палатках станом на зараз не дозволені, тому що це неорганізовані місця розквартирування людей. Це по-перше. А по-друге, станом на зараз заборонені спортивні заходи, а туризм – це спортивні заходи", – зазначив Чабан.

За його словами, влада контролюватиме законні місця розміщення відпочивальників – чи дотримуються там карантинних вимог, а під час неконтрольованого відпочинку такої змоги немає.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, голова Стрілківської сільської ради Олександр Пономарьов пропонує знайти спосіб заборонити відпочинок з наметами на березі Арабатської Стрілки через коронавірус.

Станом на 14 годину 20 травня в Херсонській області 172 лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус, 132 людини одужали, двоє померли.

На Херсонщині готуються до можливого погіршення ситуації з COVID-19 з початком туристичного сезону.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків коронавірусу, з них 564 летальні, одужало 5 955 осіб. За добу зафіксовано 354 нові випадки COVID-19.

Фото: freetravel.com.ua