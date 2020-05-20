Херсонщина направила уряду пропозиції, як запобігти коронавірусу в туристичний сезон

Херсонська ОДА направила уряду пропозиції щодо заходів, які пропонує запровадити в області з початком туристичного сезону, щоб зменшити ймовірність завезення в регіон коронавірусної інфекції.

Про це під час брифінгу в середу, 20 травня, розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, імпорт захворюваності у Херсонську область можливий – як за рахунок туристів, які будуть приїздити з інших областей, де ситуація на захворюваність гірша, ніж у Херсонській області, так і за рахунок тимчасових працівників на сільгоспугіддях і в курортній сфері. Ми це передбачаємо, надіслано запит, інформаційний лист до Прем’єр-міністра України, запропоновані заходи, які, на наш погляд, зможуть зменшити негативний вплив на епідситуацію в Херсонській області", – зазначив Чабан.

Водночас він сказав, що поки ОДА не отримає офіційної відповіді, оголошувати ці запропоновані заходи він не має права.

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Станом на 14 годину 20 травня в Херсонській області 172 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус: 132 людини одужали, 38 – інфіковані COVID-19, дві людини померли.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 коронавірусу, з них 564 летальні, одужало 5 955 осіб. За добу зафіксовано 354 нові випадки COVID-19.