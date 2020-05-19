У курортній Кирилівці водолази чистять дно Азовського моря

У курортному смт Кирилівка, що на Запоріжжі, водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС чистять дно Азовського моря перед початком курортного сезону.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для забезпечення безпеки відпочивальників на воді на водних об'єктах Запорізької області функціонують 4 комунальні аварійно-рятувальні пости в містах та 5 рятувальних постів на узбережжі Азовського моря: в Приморському, Якимівському та Приазовському районах. На сьогодні водолази перевірили 20 пляжів у Кирилівці – це 58 тисяч кв. м – та дістали понад 100 кілограмів непотребу», – прокоментував начальник Якимівського районного сектору ДСНС України в Запорізькій області Дмитро Свириденко.

Водолази говорять, що на дні Азовського моря знаходять багато залишків металоконструкцій, рибальські канати, рештки дерев'яних човнів, бетон та арматуру.

Як раніше повідомлялося, в Кирилівці нараховується близько 500 баз відпочинку. Наразі всі вони готуються до початку оздоровчого сезону. Керівництво деяких баз відпочинку заявило, що планують запровадити температурний контроль, заборонити відпочивальникам брати домашніх тварин та створять ізолятор на випадок, якщо хтось захворіє на коронавірус.

Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ