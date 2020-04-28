Водолази "пішли на дно": в Одесі готуються до купального сезону
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Укрінформ
Одеські водолази перед початком курортного сезону оглядають та розчищають морське дно акваторій міських пляжів.
Про це повідомляється на сторінці КП "Рятувально-водолазна служба Одеської міськради" в Facebook.
Загалом рятувальники перевірять 17 муніципальних пляжів. Вони шукають і вилучають із дна предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Крім того, доводять до ладу територію пляжів на березі.
Обстеження всіх муніципальних пляжів планують завершити до 1 травня.
Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ