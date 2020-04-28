Болгарія планує відкрити туристичний сезон 1 липня

Уряд Болгарії планує на 1 липня відкриття цьогорічного літнього туристичного сезону.

Про це повідомляє БГНЕС із посиланням на міністра туризму країни Ніколіну Ангелкову.

«Ми плануємо почати підготовку з 15 червня і розпочати активний літній сезон з 1 липня. Разом ми працюємо над тим, щоб болгарський туристичний продукт був високої якості, у нас є багато туристичних можливостей. Я сподіваюся, що ця криза зробить нас сильнішими і згуртованішими попри ту напруженість, яку кожен з нас відчуває у зв'язку з невизначеністю на цьому етапі», – заявила Ангелкова.

Варто нагадати, що країни ЄС виступають за створення спільного плану відновлення туристичної галузі, яка катастрофічно постраждала від пандемії коронавірусу – включно з відшкодуванням вартості подорожей для громадян країн-членів ЄС.

Станом на 28 квітня у Болгарії загалом виявлено 1 387 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 58 смертей та 222 одужання.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 077 007, з них 211 960 летальних і 925 857 осіб одужало.