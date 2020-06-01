Пункт пропуску "Кучурган" на кордоні з Молдовою поновлює роботу

Пункт пропуску «Кучурган» на українсько-молдовській ділянці кордону поновить роботу о 8.00 2 чепвня.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«За інформацією, отриманою від Республіки Молдова, прикордонники Молдови готові з 08:00 2 червня 2020 року відновити роботу у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Кучурган», - йдеться у повідомленні.

У пункті пропуску «Кучурган» здійснюється спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль, а пропуск громадян від завтра буде проводитись як у пішому порядку, так і на авто, з урахуванням карантинних обмежень встановлених Україною та Республікою Молдова.

Як повідомлялося, 20 травня Кабінет міністрів України дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Фото Одесса News