Прикордонники повідомили, як працюватимуть пункти пропуску зі Словаччиною

Наразі діють тимчасові обмеження у пропуску іноземців на територію Словаччини.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби

«Прикордонна поліція Словаччини тимчасово дозволяє в’їзд на свою територію лише тим іноземцям, які мають дозвіл на тривале перебування або транзит, або ж особам, щодо яких було зроблено виключення відповідним міністерством», - йдеться у повідомленні.

Також подорожнім, які прямують на в'їзд у Словаччину, радять завчасно завантажувати додаток «Розумний карантин». У разі відсутності можливості використання цього додатку, всі, хто прямує на в’їзд у Словаччину, відправляються на обов’язкову обсервацію.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні з 01.01 відновлено функціонування пунктів пропуску «Малий Березний - Убля» та з 09.00 «Малі Селменці - Вельке Слеменце» на кордоні зі Словаччиною.